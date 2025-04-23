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Россия повысит уровень дипломатического представительства Афганистана в Москве

Ведомости

Россия приняла решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посольского. Об этом сообщил МИД РФ по итогам рабочей встречи спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова и посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова с министрами иностранных и внутренних дел Афганистана.

Как отмечается в сообщении, российская сторона проинформировала руководство Афганистана о решении, принятом в развитие постановления Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан». Это решение позволит Кабулу направить в Москву посла и перейти к полноценному дипломатическому диалогу.

Афганская сторона выразила признательность за этот шаг, расценив его как сигнал готовности России к налаживанию партнерских отношений. В ходе переговоров стороны также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.

Ранее стало известно, что сформированное движением «Талибан» правительство Афганистана в ближайшее время направит своего посла в Россию.

17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение исключено из реестра террористических организаций. В заявлении российского МИДа говорится, что снятие этого статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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