Россия повысит уровень дипломатического представительства Афганистана в Москве
Россия приняла решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посольского. Об этом сообщил МИД РФ по итогам рабочей встречи спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова и посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова с министрами иностранных и внутренних дел Афганистана.
Как отмечается в сообщении, российская сторона проинформировала руководство Афганистана о решении, принятом в развитие постановления Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан». Это решение позволит Кабулу направить в Москву посла и перейти к полноценному дипломатическому диалогу.
Афганская сторона выразила признательность за этот шаг, расценив его как сигнал готовности России к налаживанию партнерских отношений. В ходе переговоров стороны также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.
Ранее стало известно, что сформированное движением «Талибан» правительство Афганистана в ближайшее время направит своего посла в Россию.
17 апреля Верховный суд России удовлетворил иск генерального прокурора Игоря Краснова с просьбой приостановить запрет на деятельность «Талибана» в России. По решению суда движение исключено из реестра террористических организаций. В заявлении российского МИДа говорится, что снятие этого статуса с «Талибана» открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном, осуществляемого в интересах народов двух стран.