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ВС Азербайджана обстреляли жилой дом на границе с Арменией

Ведомости

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь на границе с Арменией, сообщает министерство обороны Армении в своем Telegram-канале. Был открыт огонь в направлении села Хознавар Сюникской области, в результате чего был поврежден жилой дом.

Как отмечается, пострадавших нет. Армянская сторона призвала Азербайджан расследовать факт обстрела и выступить с разъяснениями.

В конце марта подразделения вооруженных сил (ВС) Армении трижды предпринимали попытки провести разведывательные полеты с использованием беспилотников на границе с Азербайджаном, все попытки были пресечены. Об этом сообщало азербайджанское минобороны.

13 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который республики не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении, чтобы стороны обсудили все аспекты нормализации отношений и подписали мирный договор.

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности подписать проект мирного соглашения с Азербайджаном.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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