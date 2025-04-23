ВС Азербайджана обстреляли жилой дом на границе с Арменией
Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь на границе с Арменией, сообщает министерство обороны Армении в своем Telegram-канале. Был открыт огонь в направлении села Хознавар Сюникской области, в результате чего был поврежден жилой дом.
Как отмечается, пострадавших нет. Армянская сторона призвала Азербайджан расследовать факт обстрела и выступить с разъяснениями.
В конце марта подразделения вооруженных сил (ВС) Армении трижды предпринимали попытки провести разведывательные полеты с использованием беспилотников на границе с Азербайджаном, все попытки были пресечены. Об этом сообщало азербайджанское минобороны.
13 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который республики не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении, чтобы стороны обсудили все аспекты нормализации отношений и подписали мирный договор.
19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности подписать проект мирного соглашения с Азербайджаном.