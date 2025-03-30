Минобороны Азербайджана заявило о пресечении разведывательных полетов ВС Армении
Подразделения вооруженных сил (ВС) Армении трижды предпринимали попытки провести разведывательные полеты с использованием беспилотников на границе с Азербайджаном, все попытки были пресечены. Об этом сообщило азербайджанское минобороны.
По данным оборонного ведомства, попытки Армении провести разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Герензур осуществлялись вечером 29 марта и утром 30 марта. Провокации были предотвращены подразделениями Азербайджана.
Кроме того, подразделения ВС Армении с Горисского, Басаркечярского и Чямбярякского направлений несколько раз подвергали обстрелам из стрелкового оружия позиции азербайджанских сил, указали в минобороны республики.
Минобороны Армении опровергло сообщение оборонного ведомства Азербайджана об обстреле азербайджанских сил. Там заявили, что оно не соответствует действительности, и выразили готовность расследовать факты, подтверждающие данные Азербайджана, при их передаче армянской стороне.
13 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который республики не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении, чтобы стороны обсудили все аспекты нормализации отношений и подписали мирный договор.
19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности подписать проект мирного соглашения с Азербайджаном.