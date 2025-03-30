Минобороны Азербайджана заявило о пресечении разведывательных полетов ВС Армении

13 марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном, который республики не могли согласовать пять лет с момента окончания второй карабахской войны осенью 2020 г. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия готова предоставить площадку для переговоров Азербайджана и Армении, чтобы стороны обсудили все аспекты нормализации отношений и подписали мирный договор.