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ЦИК рассмотрит новую схему одномандатных округов на заседании 25 апреля

Ведомости

Центризбирком России на заседании 25 апреля рассмотрит новую схему одномандатных избирательных округов, в соответствии с которой будут проводиться выборы в Госдуму в 2026 и 2031 гг. Это следует из проекта повестки.

ЦИК 19 февраля представил информацию о численности избирателей в России на 1 января 2025 г. – она составила 111,56 млн человек. На основе этих данных будет проводиться «перенарезка» 225 одномандатных округов, от которых предстоит избираться половине депутатов Госдумы в 2026 г.

Текущая нарезка была утверждена в 2015 г. на 10 лет. Тогда в стране было около 110 млн избирателей, и на один округ приходилось примерно 488 000 граждан с правом голоса. Сейчас же норма представительства на один округ может измениться за счет новых регионов России.

В феврале «Ведомости» со ссылкой на предварительные подсчеты комиссии писали, что по новой схеме три одномандатных округа получит ДНР. В ЛНР их будет два и по одному – в Запорожской и Херсонской областях. По одному новому округу появится в Москве (всего 16 округов), Московской области (12) и Краснодарском крае (9). По одному одномандатному округу потеряют Ростовская (будет шесть округов), Волгоградская, Воронежская области, Алтайский край (останется по три округа), а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Томская области. От этих субъектов можно будет избрать только по одному одномандатнику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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