ЦИК рассмотрит новую схему одномандатных округов на заседании 25 апреля

В феврале «Ведомости» со ссылкой на предварительные подсчеты комиссии писали, что по новой схеме три одномандатных округа получит ДНР. В ЛНР их будет два и по одному – в Запорожской и Херсонской областях. По одному новому округу появится в Москве (всего 16 округов), Московской области (12) и Краснодарском крае (9). По одному одномандатному округу потеряют Ростовская (будет шесть округов), Волгоградская, Воронежская области, Алтайский край (останется по три округа), а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Томская области. От этих субъектов можно будет избрать только по одному одномандатнику.