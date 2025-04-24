ЦИК рассмотрит новую схему одномандатных округов на заседании 25 апреля
Центризбирком России на заседании 25 апреля рассмотрит новую схему одномандатных избирательных округов, в соответствии с которой будут проводиться выборы в Госдуму в 2026 и 2031 гг. Это следует из проекта повестки.
ЦИК 19 февраля представил информацию о численности избирателей в России на 1 января 2025 г. – она составила 111,56 млн человек. На основе этих данных будет проводиться «перенарезка» 225 одномандатных округов, от которых предстоит избираться половине депутатов Госдумы в 2026 г.
Текущая нарезка была утверждена в 2015 г. на 10 лет. Тогда в стране было около 110 млн избирателей, и на один округ приходилось примерно 488 000 граждан с правом голоса. Сейчас же норма представительства на один округ может измениться за счет новых регионов России.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на предварительные подсчеты комиссии писали, что по новой схеме три одномандатных округа получит ДНР. В ЛНР их будет два и по одному – в Запорожской и Херсонской областях. По одному новому округу появится в Москве (всего 16 округов), Московской области (12) и Краснодарском крае (9). По одному одномандатному округу потеряют Ростовская (будет шесть округов), Волгоградская, Воронежская области, Алтайский край (останется по три округа), а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Томская области. От этих субъектов можно будет избрать только по одному одномандатнику.