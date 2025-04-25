Краснодарский край могут поделить на девять одномандатных округов
Число одномандатных избирательных округов на выборах в Госдуму в Краснодарском крае могут увеличить до девяти. Это следует из проекта новой схемы округов, представленной краснодарским избиркомом на заседании ЦИК России.
С 2015 г. в Краснодарском крае установлены восемь одномандатных округов – Краснодарский, Красноармейский, Славянский, Топсинский, Сочинский, Тихорецкий, Армавирский и Каневской. Новая схема составляет – Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный, Западный, Черноморский, Южный, Юго-Восточный, Восточный и Северный округа.
Как отметили в региональном избиркоме, пять избирательных округов практически остались в прежних границах. Краснодар при этом был поделен на три округа. Город входит в Центральный, Северо-Западный и Юго-Западный округа.
Численность избирателей в субъекте на 1 января 2025 г. составила 4,42 млн человек.
ЦИК одобрил проект схемы, далее он отправится на рассмотрение в Госдуму. По действующему законодательству схема утверждается на 10 лет, по ней пройдут выборы в Госдуму в 2026 и 2031 гг. Образованы будут 225 одномандатных округов в 89 регионах РФ.
Собеседник «Ведомостей» говорил, что вариант, который будет обсуждаться в ЦИК, мало отличается от февральской версии нарезки. «Ведомости» писали 20 февраля, что по одному новому округу появится в Москве (всего 16 округов), Московской области (12) и Краснодарском крае (9).