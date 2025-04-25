Краснодарский край могут поделить на девять одномандатных округов

ЦИК одобрил проект схемы, далее он отправится на рассмотрение в Госдуму. По действующему законодательству схема утверждается на 10 лет, по ней пройдут выборы в Госдуму в 2026 и 2031 гг. Образованы будут 225 одномандатных округов в 89 регионах РФ.