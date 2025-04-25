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Краснодарский край могут поделить на девять одномандатных округов

Ведомости

Число одномандатных избирательных округов на выборах в Госдуму в Краснодарском крае могут увеличить до девяти. Это следует из проекта новой схемы округов, представленной краснодарским избиркомом на заседании ЦИК России.

С 2015 г. в Краснодарском крае установлены восемь одномандатных округов – Краснодарский, Красноармейский, Славянский, Топсинский, Сочинский, Тихорецкий, Армавирский и Каневской. Новая схема составляет – Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный, Западный, Черноморский, Южный, Юго-Восточный, Восточный и Северный округа.

Как отметили в региональном избиркоме, пять избирательных округов практически остались в прежних границах. Краснодар при этом был поделен на три округа. Город входит в Центральный, Северо-Западный и Юго-Западный округа.

Численность избирателей в субъекте на 1 января 2025 г. составила 4,42 млн человек.

ЦИК одобрил проект схемы, далее он отправится на рассмотрение в Госдуму. По действующему законодательству схема утверждается на 10 лет, по ней пройдут выборы в Госдуму в 2026 и 2031 гг. Образованы будут 225 одномандатных округов в 89 регионах РФ.

Собеседник «Ведомостей» говорил, что вариант, который будет обсуждаться в ЦИК, мало отличается от февральской версии нарезки. «Ведомости» писали 20 февраля, что по одному новому округу появится в Москве (всего 16 округов), Московской области (12) и Краснодарском крае (9).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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