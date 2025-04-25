ЦИК подготовил для внесения в Госдуму новую схему одномандатных округов

ЦИК подготовил для внесения в Госдуму новую схему одномандатных округовВопрос будет рассмотрен на заседании комиссии
Центризбирком (ЦИК) подготовил и намерен рассмотреть новую схему 225 одномандатных избирательных округов, от которых предстоит избираться половине депутатов Госдумы в 2026 г. Это следует из проекта повестки внепланового заседания ЦИК на 25 апреля. Это единственный вопрос, который планируется обсуждать в этот день, обратили внимание «Ведомости». Как отметил собеседник «Ведомостей», близкий к системе избирательных комиссий, обязанности немедленно вносить закон о схеме одномандатных округов нет, но после рассмотрения ее направят в нижнюю палату. По закону внести новую схему округов необходимо до середины августа.
«Схему округов можно не утверждать до августа, но ЦИК решил действовать на опережение, и это хорошо, – говорит юрист Олег Захаров. – Участники политического гандикапа получают возможность заранее понять географию округов, а у Госдумы есть разбег для обсуждения проекта».
К примеру, в 2015 г., когда вносилась прежняя версия нарезки, заседание ЦИК проводили 2 сентября. На нем было принято постановление с решением представить в Госдуму схему округов (включая распределение между ними районов) и их графическое изображение. А уже 15 сентября в электронной базе нижней палаты был зарегистрирован соответствующий законопроект за подписью группы статусных депутатов, который был принят и опубликован к 4 ноября того же года. То есть примерно за год до выборов.
«Но формально ЦИК не обязан немедленно после утверждения вносить проект нарезки округов в Госдуму, – отмечает Захаров. – Он может, как это было с другими крупными постановлениями, «примет за основу», чтобы после обсуждения утвердить окончательно на одном из следующих заседаний».
По утверждению одного из собеседников «Ведомостей», вариант, который будет обсуждаться в ЦИК, мало отличается от февральской версии нарезки. Как писали «Ведомости» 20 февраля, по одному новому округу появится в Москве (всего 16 округов), Московской области (12) и Краснодарском крае (9). По одному одномандатному округу потеряют Ростовская (будет шесть округов), Волгоградская, Воронежская области, Алтайский край (останется по три округа), а также Забайкалье, Ивановская, Калужская, Смоленская, Тамбовская, Томская области. От этих субъектов можно будет избрать только по одному одномандатнику.
Подсчеты производились на основе численности избирателей в России на 1 января 2025 г. – 111,56 млн человек. Сказалось и то, что в РФ появились после 2015 г. новые регионы. ДНР получит три округа, писали «Ведомости», в ЛНР их будет два и по одному – в Запорожской и Херсонской областях.
«Это строгая арифметика в соответствии с четкими данными о количестве жителей», – объясняла изменения на презентации проекта перенарезки Памфилова. Судя по данным на сайте ЦИК, количество избирателей за полгода (последние данные публиковались на 1 июля 2024 г.) уменьшилось практически во всех регионах, которые теперь лишаются одномандатников. Кроме Калужской области, которая даже показала прирост в 171 человек.
Сокращение числа округов ведет к фактическому изменению региональной представленности в нижней палате парламента, а также росту электоральной конкуренции, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин. «Эта конкуренция захватывает и соперничество кандидатов за голоса избирателей, и соперничество за возможность быть выдвинутым по округу», – говорил он «Ведомостям». «Базовая интрига нарезки – сколько будет депутатов от каждого региона – стала понятна уже в феврале, – констатирует Захаров. – Но остается еще один, не менее важный вопрос – это границы округов внутри больших регионов и принцип нарезки». Именно «электоральное районирование» влияет на политические расклады внутри регионов, отмечает эксперт.
Текущая нарезка была утверждена в 2015 г. на 10 лет. Тогда в стране было около 110 млн избирателей.