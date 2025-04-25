ЦИК подготовил для внесения в Госдуму новую схему одномандатных округов

К примеру, в 2015 г., когда вносилась прежняя версия нарезки, заседание ЦИК проводили 2 сентября. На нем было принято постановление с решением представить в Госдуму схему округов (включая распределение между ними районов) и их графическое изображение. А уже 15 сентября в электронной базе нижней палаты был зарегистрирован соответствующий законопроект за подписью группы статусных депутатов, который был принят и опубликован к 4 ноября того же года. То есть примерно за год до выборов.