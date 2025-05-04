Фицо отверг заявления Зеленского об участии мировых лидеров в параде в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать в Москве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а угрозы Киева смешны.
«Это невиданно. По-моему, это смешно <...>. Я отвергаю такие угрозы. Я поеду на празднования 80-й годовщины», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая призвал иностранных лидеров не посещать Россию 9 мая. Он заявил, что Киев не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей стран в Москву в дни празднования юбилея победы. Глава государства не исключил, что российская сторона может совершить «поджоги, и подрывы, и так далее», а потом обвинять в этом Украину. Фицо отметил, что поедет в Москву, чтобы выразить уважение народу России, которому принадлежит наибольшая заслуга в разгроме фашизма.
Депутат от правящей в Словакии партии «Курс – социальная демократия» Ян Рихтер сообщил 3 мая, что Фицо находится в хорошей физической форме, а его визит в Россию не отменялся. Такое заявление он сделал на фоне отказа премьера участвовать в ряде запланированных мероприятий. Рихтер подчеренул, что визит в Москву не связан с конфликтом между Россией и Украиной, а направлен на то, чтобы «почтить память Великой Отечественной войны».