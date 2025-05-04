Фицо отверг заявления Зеленского об участии мировых лидеров в параде в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая призвал иностранных лидеров не посещать Россию 9 мая. Он заявил, что Киев не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей стран в Москву в дни празднования юбилея победы. Глава государства не исключил, что российская сторона может совершить «поджоги, и подрывы, и так далее», а потом обвинять в этом Украину. Фицо отметил, что поедет в Москву, чтобы выразить уважение народу России, которому принадлежит наибольшая заслуга в разгроме фашизма.