В Иране задержаны двое подозреваемых по делу о взрыве в порту
В рамках расследования взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном в городе Бендер-Аббас, были задержаны двое подозреваемых, сообщает иранское агентство SNN.
Как отмечают местные власти, под стражу взяты один государственный служащий и один представитель частного сектора. Комитет по расследованию инцидента установил наличие халатности со стороны ряда должностных лиц. В связи с этим начаты процедуры вызова, допроса и ареста причастных.
Также сообщается, что в рамках дела ведется расследование по фактам предоставления ложных сведений. Идет сбор дополнительных данных и проведение технической экспертизы для установления точных причин происшествия.
26 апреля в порту Шахид-Раджаи произошел сильный взрыв. Предварительно, детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. Министр внутренних дел Исламской Республики Эскандер Моамени назвал причинами взрыва халатность и неосторожность. В результате произошедшего погибли 70 человек, еще более 1100 пострадали. Правительство Ирана объявило 28 апреля днем национального траура.
Президент России Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. В скором времени стало известно, что авиация МЧС России помогает ликвидировать последствия крупного пожара в порту Шахид-Раджаи.