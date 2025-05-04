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В Иране задержаны двое подозреваемых по делу о взрыве в порту

Ведомости

В рамках расследования взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном в городе Бендер-Аббас, были задержаны двое подозреваемых, сообщает иранское агентство SNN.

Как отмечают местные власти, под стражу взяты один государственный служащий и один представитель частного сектора. Комитет по расследованию инцидента установил наличие халатности со стороны ряда должностных лиц. В связи с этим начаты процедуры вызова, допроса и ареста причастных.

Также сообщается, что в рамках дела ведется расследование по фактам предоставления ложных сведений. Идет сбор дополнительных данных и проведение технической экспертизы для установления точных причин происшествия.

26 апреля в порту Шахид-Раджаи произошел сильный взрыв. Предварительно, детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. Министр внутренних дел Исламской Республики Эскандер Моамени назвал причинами взрыва халатность и неосторожность. В результате произошедшего погибли 70 человек, еще более 1100 пострадали. Правительство Ирана объявило 28 апреля днем национального траура.

Президент России Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. В скором времени стало известно, что авиация МЧС России помогает ликвидировать последствия крупного пожара в порту Шахид-Раджаи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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