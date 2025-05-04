В Иране задержаны двое подозреваемых по делу о взрыве в порту

В рамках расследования взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи, расположенном в городе Бендер-Аббас, были задержаны двое подозреваемых, сообщает иранское агентство SNN.



Как отмечают местные власти, под стражу взяты один государственный служащий и один представитель частного сектора. Комитет по расследованию инцидента установил наличие халатности со стороны ряда должностных лиц. В связи с этим начаты процедуры вызова, допроса и ареста причастных.