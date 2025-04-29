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МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту Шахид-Раджаи

Ведомости

Авиация МЧС России помогает ликвидировать последствия крупного пожара в порту имени Шахид-Раджаи на юге Ирана, возникшего в результате мощного взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

За 13 сливов на очаги было сброшено около 130 т воды. Самолеты МЧС были направлены в Бендер-Аббас по поручению президента России Владимира Путина и распоряжению главы службы Александра Куренкова.

26 апреля в порту Шахид-Раджаи произошел сильный взрыв. Предварительно, детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. Министр внутренних дел Исламской Республики Эскандер Моамени назвал причинами взрыва халатность и неосторожность. В результате произошедшего погибли 70 человек, еще более 1100 пострадали. Правительство Ирана объявило 28 апреля днем национального траура.

Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. Глава государства сообщил о готовности оказать необходимое содействие в ликвидации последствий взрыва.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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