МЧС России помогает ликвидировать пожары в иранском порту Шахид-Раджаи
Авиация МЧС России помогает ликвидировать последствия крупного пожара в порту имени Шахид-Раджаи на юге Ирана, возникшего в результате мощного взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
За 13 сливов на очаги было сброшено около 130 т воды. Самолеты МЧС были направлены в Бендер-Аббас по поручению президента России Владимира Путина и распоряжению главы службы Александра Куренкова.
26 апреля в порту Шахид-Раджаи произошел сильный взрыв. Предварительно, детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. Министр внутренних дел Исламской Республики Эскандер Моамени назвал причинами взрыва халатность и неосторожность. В результате произошедшего погибли 70 человек, еще более 1100 пострадали. Правительство Ирана объявило 28 апреля днем национального траура.
Путин выразил соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Масуду Пезешкиану. Глава государства сообщил о готовности оказать необходимое содействие в ликвидации последствий взрыва.