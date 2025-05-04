Глава французской партии «Патриоты» назвал Зеленского «сумасшедшим»
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского «сумасшедшим» из-за угроз главам государств, которые планируют присутствовать на параде по случаю 80-й годовщины победы в Москве 9 мая.
Филиппо отметил в соцсети Х, что «в этом направлении» Зеленского подталкивают президент Франции Эммануэль Макрон, Европейский союз и «вся глобалистская мафия». Глава партии в своем посте также призвал к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая призвал иностранных лидеров не посещать Россию 9 мая. Он заявил, что Киев не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей стран в Москву в дни празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне.
В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать в Москве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы, а угрозы из Киева он назвал смешными.