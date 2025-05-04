Глава французской партии «Патриоты» назвал Зеленского «сумасшедшим»

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая призвал иностранных лидеров не посещать Россию 9 мая. Он заявил, что Киев не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей стран в Москву в дни празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне.