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Глава французской партии «Патриоты» назвал Зеленского «сумасшедшим»

Ведомости

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского «сумасшедшим» из-за угроз главам государств, которые планируют присутствовать на параде по случаю 80-й годовщины победы в Москве 9 мая.

Филиппо отметил в соцсети Х, что «в этом направлении» Зеленского подталкивают президент Франции Эммануэль Макрон, Европейский союз и «вся глобалистская мафия». Глава партии в своем посте также призвал к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая призвал иностранных лидеров не посещать Россию 9 мая. Он заявил, что Киев не может нести ответственность за происходящее в РФ во время поездок представителей стран в Москву в дни празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне.

В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет присутствовать в Москве на мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы, а угрозы из Киева он назвал смешными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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