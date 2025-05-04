Белый дом опубликовал фото Трампа в костюме джедая из «Звездных войн»

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа в костюме джедая из франшизы «Звездных войн». Изображение опубликовано в соцсети Х.



«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание — вы Империя», – так был подписан пост с фотографией.