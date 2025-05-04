Белый дом опубликовал фото Трампа в костюме джедая из «Звездных войн»
Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа в костюме джедая из франшизы «Звездных войн». Изображение опубликовано в соцсети Х.
«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание — вы Империя», – так был подписан пост с фотографией.
4 мая в США отмечается День независимости, а фанаты космической саги отмечают свой ежегодный праздник – международный день «Звездных войн».
Суть поста Белого дома в том, что фраза из фильма «Да пребудет с тобой сила» в оригинале звучит как «May the Force be with you», что созвучно с «May the 4th be with you» – «Да пребудет с тобой 4 мая».
Ранее Трамп подвергся резкой критике после того, как опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он изображен в облачении папы римского.