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Белый дом опубликовал фото Трампа в костюме джедая из «Звездных войн»

Ведомости

Белый дом опубликовал фото президента США Дональда Трампа в костюме джедая из франшизы «Звездных войн». Изображение опубликовано в соцсети Х.

«Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за возвращение в нашу галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не Восстание — вы Империя», – так был подписан пост с фотографией.

4 мая в США отмечается День независимости, а фанаты космической саги отмечают свой ежегодный праздник – международный день «Звездных войн».

The White House

Суть поста Белого дома в том, что фраза из фильма «Да пребудет с тобой сила» в оригинале звучит как «May the Force be with you», что созвучно с «May the 4th be with you» – «Да пребудет с тобой 4 мая».

Ранее Трамп подвергся резкой критике после того, как опубликовал в социальной сети Truth Social изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, на котором он изображен в облачении папы римского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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