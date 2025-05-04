Крайне правый Симион обходит конкурентов на президентских выборах в Румынии

Cначала противники Джорджеску обвиняли в этом Россию (в Кремле подобные подозрения отвергали). Но уже 21 декабря портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. При этом суд отказал Джорджеску в праве повторно идти на выборы.