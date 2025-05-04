Крайне правый Симион обходит конкурентов на президентских выборах в Румынии
Лидер партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион опережает своих ближайших конкурентов с 33,1% голосов на первом туре президентских выборов в Румынии, свидетельствуют данные экзитполла Curs.
За ним идут мэр Бухареста и основатель партии «Союз спасения Румынии» (USR) Никушор Дан (22,9%) и экс-спикер сената Крином Антонеску (20,9%). На четвертом месте бывший премьер страны Виктор Понта (2012-2015 гг.) с 14,7%. Пятерку замыкает председатель USR Елена Ласкони с 4,4%.
На 22:30 по мск пока неизвестно, кто пройдет по второй тур вместе с Симоном.
В ноябре 2024 г. в стране уже состоялись президентские выборы. Тогда по результатам первого тура вперед с 23% голосов вырвался независимый кандидат Кэлина Джорджеску. Но позже Конституционный суд стран аннулировал его результаты якобы из-за иностранного вмешательства в избирательный процесс через TikTok.
Cначала противники Джорджеску обвиняли в этом Россию (в Кремле подобные подозрения отвергали). Но уже 21 декабря портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. При этом суд отказал Джорджеску в праве повторно идти на выборы.
В феврале 2025 г. прокуратура Румынии возбудила против него уголовное дело, обвинив политика в даче ложных показаний, подстрекательстве к подрыву конституционного строя, а также в «создании фашистской организации». В итоге ему запретили принимать участие в повторных президентских выборах.