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СВР: в Киев на 9 мая пригласили почти аналог гитлеровской коалиции

Ведомости

Список стран Европейского союза (ЕС), приглашенных в Киев на 9 мая, почти полностью дублирует состав гитлеровской коалиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ.

В заявлении отмечается, что «альтернативное» торжествам 9 мая в Москве мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», участвовавших в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

В СВР подчеркнули, что ЕС придерживается реваншистских подходов к 80-й годовщине Победы над гитлеровской Германией, несмотря на угрозы репутации. В пресс-бюро добавили, что так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране.

4 апреля Politico писало, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил европейских чиновников посетить Киев 9 мая. Ряд европейских лидеров отказались от предложения. В частности, от поездки на Украину отказались премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.

В мае 2023 г. Зеленский подписал указ об установлении на Украине Дня Европы 9 мая. В конце мая того же года Верховная рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 2015 г. 8 мая на Украине отмечали День памяти и примирения. День Победы 9 мая оставался праздником, но ключевые официальные мероприятия на государственном уровне были перенесены на 8 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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