СВР: в Киев на 9 мая пригласили почти аналог гитлеровской коалиции
Список стран Европейского союза (ЕС), приглашенных в Киев на 9 мая, почти полностью дублирует состав гитлеровской коалиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ.
В заявлении отмечается, что «альтернативное» торжествам 9 мая в Москве мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», участвовавших в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.
В СВР подчеркнули, что ЕС придерживается реваншистских подходов к 80-й годовщине Победы над гитлеровской Германией, несмотря на угрозы репутации. В пресс-бюро добавили, что так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране.
4 апреля Politico писало, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил европейских чиновников посетить Киев 9 мая. Ряд европейских лидеров отказались от предложения. В частности, от поездки на Украину отказались премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.
В мае 2023 г. Зеленский подписал указ об установлении на Украине Дня Европы 9 мая. В конце мая того же года Верховная рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 2015 г. 8 мая на Украине отмечали День памяти и примирения. День Победы 9 мая оставался праздником, но ключевые официальные мероприятия на государственном уровне были перенесены на 8 мая.