Politico: европейские лидеры отказались от поездки в Киев на 9 мая
Ряд европейских лидеров отказались от предложения президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев 9 мая. Об этом сообщает Politico.
В частности, от поездки на Украину отказались премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, а также вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц.
По информации издания, Туск в этот день посетит французский город Нанси, чтобы подписать договор в области безопасности с Макроном. Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло и отказался ехать без полной команды.
Тем не менее издание отмечает, что Украину могут посетить главы МИД стран Европейского союза (ЕС).
14 апреля Politico писало, что Зеленский пригласил европейских чиновников посетить Киев 9 мая. Министр иностранных дел страны Андрей Сибига тогда призвал страны Евросоюза показать «единство и решимость». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Зеленского праздновать День Победы лишний раз подчеркивает правоту российской стороны.
В мае 2023 г. Зеленский подписал указ об установлении на Украине Дня Европы 9 мая. В конце мая того же года Верховная рада Украины поддержала законопроект, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. С 2015 г. 8 мая на Украине отмечали День памяти и примирения. День Победы 9 мая оставался праздником, но ключевые официальные мероприятия на государственном уровне были перенесены на 8 мая.