МИД Омана подтвердил остановку атак хуситов на суда США
Американские власти и йеменские хуситы договорились о прекращении вазимных атак. Об этом объявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, передает ТАСС.
Согласно соглашению, хуситы Йемена прекращают атаки на американские суда в Красном море, а Вашингтон не будет атаковать объекты боевиков. Переговоры прошли при посредничестве Омана.
6 мая президент США Дональд Трамп объявил об остановке ударов по хуситам Йемена. По его словам, хуситы «сообщили, что не хотят больше воевать».
Хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали связанные с США и Израилем суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводились в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас», напавшей на южные районы Израиля и захватившей заложников 7 октября того же года.
Сейчас неизвестно, достигли ли хуситы аналогичного соглашения с властями Израиля. 6 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала инфраструктуру йеменских хуситов в международном аэропорту столичной Саны. Израильское радио Kan со ссылкой на источники передавало, что ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в столице Йемена.