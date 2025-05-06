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МИД Омана подтвердил остановку атак хуситов на суда США

Ведомости

Американские власти и йеменские хуситы договорились о прекращении вазимных атак. Об этом объявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, передает ТАСС.

Согласно соглашению, хуситы Йемена прекращают атаки на американские суда в Красном море, а Вашингтон не будет атаковать объекты боевиков. Переговоры прошли при посредничестве Омана. 

6 мая президент США Дональд Трамп объявил об остановке ударов по хуситам Йемена. По его словам, хуситы «сообщили, что не хотят больше воевать». 

Хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали связанные с США и Израилем суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводились в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас», напавшей на южные районы Израиля и захватившей заложников 7 октября того же года.

Сейчас неизвестно, достигли ли хуситы аналогичного соглашения с властями Израиля. 6 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала инфраструктуру йеменских хуситов в международном аэропорту столичной Саны. Израильское радио Kan со ссылкой на источники передавало, что ВВС Израиля полностью уничтожили аэропорт в столице Йемена.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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