МИД Омана подтвердил остановку атак хуситов на суда США

Хуситы (движение «Ансар Аллах») атаковали связанные с США и Израилем суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводились в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас», напавшей на южные районы Израиля и захватившей заложников 7 октября того же года.