Белоусов обсудил с командующим армией Ливии сотрудничество в обороне
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и ситуацию в Ливии. Белоусов и Хафтар также договорились развивать взаимодействие по линии военных ведомств России и Ливии для обеспечения безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе, говорится в сообщении.
Пресс-служба ливийской армии ранее сообщала, что российский министр выразил признательность Хафтару за усилия по обеспечению стабильности в Ливии. 10 мая с командующим встретился президент России Владимир Путин. Кремль не раскрывал подробностей переговоров.