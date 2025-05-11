Белоусов обсудил с командующим армией Ливии сотрудничество в обороне

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны и ситуацию в Ливии. Белоусов и Хафтар также договорились развивать взаимодействие по линии военных ведомств России и Ливии для обеспечения безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе, говорится в сообщении.