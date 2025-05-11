ANI: Индия намерена заявить в СБ ООН о причастности Пакистана к терроризму

Атака стала поводом для проведения операции Индии под названием «Синдур», Пакистан начал ответные боевые действия. Вооруженный конфликт, как заявлялось, завершился за три дня 10 мая – президент США Дональд Трамп сообщил о договоренностях сторон. Несмотря на это, в ВВС Индии сообщили, что операция Индии была «успешно выполнена», но «все еще продолжается».