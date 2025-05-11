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ANI: Индия намерена заявить в СБ ООН о причастности Пакистана к терроризму

Ведомости

Индия планирует направить в Совет Безопасности (СБ) ООН доказательства о предполагаемой причастности Пакистана к поддержке терроризма. Об этом сообщает агентство ANI News со ссылкой на источники.

Заседание комитета СБ ООН по санкциям против «Исламского государства», «Аль-Каиды» (обе организации признаны террористическими в РФ, запрещены) и связанных с ними группам может состояться уже на следующей неделе.

Как пишет агентство, Индия обвиняет Пакистан в покровительстве группировке «Кашмирское сопротивление», боевики которой совершили теракт 22 апреля. Тогда погибли 26 туристов в долине Кашмир. Пакистан заблокировал упоминание «Кашмирского сопротивления» на прошлом заседании СБ ООН после того, как боевики взяли на себя ответственность за нападение, указывает ANI News.

Боевики «Кашмирского сопротивления» 22 апреля открыли стрельбу по туристам в Пахалгаме, в результате нее погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.

Атака стала поводом для проведения операции Индии под названием «Синдур», Пакистан начал ответные боевые действия. Вооруженный конфликт, как заявлялось, завершился за три дня 10 мая – президент США Дональд Трамп сообщил о договоренностях сторон. Несмотря на это, в ВВС Индии сообщили, что операция Индии была «успешно выполнена», но «все еще продолжается».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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