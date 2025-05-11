ВВС Индии заявили о продолжении военной операции против Пакистана

В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Минобороны Индии заверяло, что удары наносятся по объектам «террористической инфраструктуры» на территории соседней страны, а не по пакистанским военным объектам. Пакистан в ответ начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны.