ВВС Индии заявили о продолжении военной операции против Пакистана
Военная операция Индии против Пакистана «Синдур» была «успешно выполнена», но «все еще продолжается», передает Times of India и CNN со ссылкой на заявление ВВС Индии.
Индийские военные сообщили в заявлении об успешном выполнении «с точностью и профессионализмом» поставленных перед ними задач в ходе операции «Синдур». Источник CNN считает, что оперативная готовность ВВС по-прежнему высока, несмотря на объявленное 10 мая прекращение огня. Подробный брифинг по ситуации ВВС пообещали провести позднее.
Times of India пишет, что после договоренности сторон остановить бои на суше, в воздухе и на море Пакистан нарушил ее в течение нескольких часов, начав стрельбу в секторе Ахнур в Джамму и Кашмире и развернув беспилотники вдоль границы.
Министр обороны Индии Раджнат Сингх положительно оценил операцию «Синдур», заявив, что индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали «антииндийские элементы» в Пакистане.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Минобороны Индии заверяло, что удары наносятся по объектам «террористической инфраструктуры» на территории соседней страны, а не по пакистанским военным объектам. Пакистан в ответ начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны.
О перемирии между Индией и Пакистаном было объявлено 10 мая с 17:00 по местному времени. Первым об этом сообщил президент США Дональд Трамп, позднее информацию подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.