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ВВС Индии заявили о продолжении военной операции против Пакистана

Ведомости

Военная операция Индии против Пакистана «Синдур» была «успешно выполнена», но «все еще продолжается», передает Times of India и CNN со ссылкой на заявление ВВС Индии.

Индийские военные сообщили в заявлении об успешном выполнении «с точностью и профессионализмом» поставленных перед ними задач в ходе операции «Синдур». Источник CNN считает, что оперативная готовность ВВС по-прежнему высока, несмотря на объявленное 10 мая прекращение огня. Подробный брифинг по ситуации ВВС пообещали провести позднее.

Times of India пишет, что после договоренности сторон остановить бои на суше, в воздухе и на море Пакистан нарушил ее в течение нескольких часов, начав стрельбу в секторе Ахнур в Джамму и Кашмире и развернув беспилотники вдоль границы. 

Министр обороны Индии Раджнат Сингх положительно оценил операцию «Синдур», заявив, что индийские вооруженные силы успешно нейтрализовали «антииндийские элементы» в Пакистане.

В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Минобороны Индии заверяло, что удары наносятся по объектам «террористической инфраструктуры» на территории соседней страны, а не по пакистанским военным объектам. Пакистан в ответ начал военную операцию «Буньян уль-Марсус» против Индии, нанеся удары по нескольким базам, в том числе по складу ракет на севере страны. 

О перемирии между Индией и Пакистаном было объявлено 10 мая с 17:00 по местному времени. Первым об этом сообщил президент США Дональд Трамп, позднее информацию подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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