Талибы запретили шахматы в Афганистане
Талибские власти запретили шахматы в Афганистане из религиозных соображений. Об этом сообщает агентство Khaama Press.
Ограничения установило «министерство поощрения добродетели и предотвращения порока» Афганистана. Информацию об этом агентству подтвердили чиновники из минспорта страны. Министерство, в частности, ликвидировало «Афганскую шахматную федерацию».
«Шахматы, некогда популярный вид спорта в Афганистане, в последние годы пережили возрождение. Позиция “Талибана” отражает их более широкую стратегию по ограничению культурных и развлекательных занятий в стране, ссылаясь на исламские правовые толкования», – пишет Khaama Press.
«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане в августе 2021 г. в результате захвата Кабула и свержения местного правительства после вывода американских войск. «Ведомости» писали, что хотя талибам удалось восстановить относительную безопасность в Афганистане, миссия ООН затем документировала массовые нарушения прав человека. В частности, талибы ограничивают свободу слова, что привело к закрытию более 200 новостных организаций с 2021 г., а также жестко подавляют антиправительственные протесты и преследуют оппозиционеров.
Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом несколько стран начали диалог с группировкой. В частности, в декабре 2023 г. власти Казахстана исключили движение из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. «Талибан» был исключен из реестра террористических организаций в Киргизии.
17 апреля Верховный суд России по иску генпрокурора Игоря Краснова приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. Оговорка «признан террористической организацией, и деятельность организации запрещена на территории РФ» при упоминании движения была обязательной в течение 22 лет.