Талибы запретили шахматы в Афганистане

«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане в августе 2021 г. в результате захвата Кабула и свержения местного правительства после вывода американских войск. «Ведомости» писали, что хотя талибам удалось восстановить относительную безопасность в Афганистане, миссия ООН затем документировала массовые нарушения прав человека. В частности, талибы ограничивают свободу слова, что привело к закрытию более 200 новостных организаций с 2021 г., а также жестко подавляют антиправительственные протесты и преследуют оппозиционеров.