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Талибы запретили шахматы в Афганистане

Ведомости

Талибские власти запретили шахматы в Афганистане из религиозных соображений. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

Ограничения установило «министерство поощрения добродетели и предотвращения порока» Афганистана. Информацию об этом агентству подтвердили чиновники из минспорта страны. Министерство, в частности, ликвидировало «Афганскую шахматную федерацию».

«Шахматы, некогда популярный вид спорта в Афганистане, в последние годы пережили возрождение. Позиция “Талибана” отражает их более широкую стратегию по ограничению культурных и развлекательных занятий в стране, ссылаясь на исламские правовые толкования», – пишет Khaama Press.

«Талибан» вновь пришел к власти в Афганистане в августе 2021 г. в результате захвата Кабула и свержения местного правительства после вывода американских войск. «Ведомости» писали, что хотя талибам удалось восстановить относительную безопасность в Афганистане, миссия ООН затем документировала массовые нарушения прав человека. В частности, талибы ограничивают свободу слова, что привело к закрытию более 200 новостных организаций с 2021 г., а также жестко подавляют антиправительственные протесты и преследуют оппозиционеров.

Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом несколько стран начали диалог с группировкой. В частности, в декабре 2023 г. власти Казахстана исключили движение из списка запрещенных организаций, а в сентябре 2024 г. «Талибан» был исключен из реестра террористических организаций в Киргизии.

17 апреля Верховный суд России по иску генпрокурора Игоря Краснова приостановил запрет на деятельность движения «Талибан» в России. Оговорка «признан террористической организацией, и деятельность организации запрещена на территории РФ» при упоминании движения была обязательной в течение 22 лет. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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