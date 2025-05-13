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Госдума прекратила полномочия умершего депутата Павла Качкаева

Ведомости

В ходе пленарного заседания Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Павла Качкаева («Единая Россия») в связи с его смертью. Покойного почтили минутой молчания.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента комиссией Госдумы по мандатным вопросам.

Качкаев скончался 5 мая на 74-м году жизни. Причиной смерти была названа остановка сердца.

Депутат родился 4 октября 1951 г. в селе Черниговка в Чишминском районе Башкирии. Он работал не только в столичной администрации и Госдуме, но и на башкирском производственном объединении «Прогресс» – инженером, техническим директором, первым замгендиректора. С 2003 по 2011 г. Качкаев занимал должность мэра Уфы. С 2011 г. был депутатом Госдумы, в Думе восьмого созыва занимал должность первого зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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