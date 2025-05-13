Госдума прекратила полномочия умершего депутата Павла Качкаева

Депутат родился 4 октября 1951 г. в селе Черниговка в Чишминском районе Башкирии. Он работал не только в столичной администрации и Госдуме, но и на башкирском производственном объединении «Прогресс» – инженером, техническим директором, первым замгендиректора. С 2003 по 2011 г. Качкаев занимал должность мэра Уфы. С 2011 г. был депутатом Госдумы, в Думе восьмого созыва занимал должность первого зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ.