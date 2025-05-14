Трамп усомнился в эффективности «Оземпика»
Препарат от диабета «Оземпик» не является эффективным препаратом для снижения веса, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Американский лидер рассказал о своем «очень умном, очень богатом» друге, страдающем от лишнего веса.
«Он покупал в Лондоне что-то, наверное, "Оземпик". Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», – сказал Трамп.
Президент при этом уточнил, что в Лондоне стоимость препарат была в 15 раз ниже, чем в США.
В середине апреля американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о решении прекратить разработку препарата Danuglipron для контроля веса. Компания сообщала, что разработка прекращена в связи с потенциально лекарственным поражением печени у одного из пациентов, включенного в клиническое исследование. Bloomberg писало, что препараты от ожирения для компании Pfizer стали частью конкурентноспособной стратегии на рынке после падения спроса на вакцину от COVID-19.