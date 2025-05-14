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Трамп усомнился в эффективности «Оземпика»

Ведомости

Препарат от диабета «Оземпик» не является эффективным препаратом для снижения веса, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Американский лидер рассказал о своем «очень умном, очень богатом» друге, страдающем от лишнего веса.

«Он покупал в Лондоне что-то, наверное, "Оземпик". Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», – сказал Трамп.

Президент при этом уточнил, что в Лондоне стоимость препарат была в 15 раз ниже, чем в США.

В середине апреля американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о решении прекратить разработку препарата Danuglipron для контроля веса. Компания сообщала, что разработка прекращена в связи с потенциально лекарственным поражением печени у одного из пациентов, включенного в клиническое исследование. Bloomberg писало, что препараты от ожирения для компании Pfizer стали частью конкурентноспособной стратегии на рынке после падения спроса на вакцину от COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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