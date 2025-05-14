Трамп усомнился в эффективности «Оземпика»

В середине апреля американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о решении прекратить разработку препарата Danuglipron для контроля веса. Компания сообщала, что разработка прекращена в связи с потенциально лекарственным поражением печени у одного из пациентов, включенного в клиническое исследование. Bloomberg писало, что препараты от ожирения для компании Pfizer стали частью конкурентноспособной стратегии на рынке после падения спроса на вакцину от COVID-19.