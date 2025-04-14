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Pfizer прекращает разработку таблеток от ожирения

Ведомости

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о решении прекратить разработку препарата Danuglipron для контроля веса, говорится в пресс-релизе компании.

Прекращение разработки связано с потенциально лекарственным поражением печени у одного из пациентов, включенного в клиническое исследование, говорится в заявлении Pfizer. Данные программы клинической разработки Danuglipron будут представлены на научном форуме.

Издание Bloomberg отмечает, что препараты от ожирения для компании Pfizer стали частью конкурентноспособной стратегии на рынке после падения спроса на вакцину от COVID-19. После отмены Danuglipron акции конкурентов Pfizer выросли. Фармацевтические компании, работающие над лекарством от ожирения, Novo Nordisk A/S, создательница Оземпика и Eli Lilly & Со. поднялись на 4,6% и на 2,3%.

В России популярность препаратов для похудения также высокая. Госзакупки препаратов на основе действующего вещества семаглутид, более известного под брендом «оземпик», в 2024 г. выросли на 28% к предыдущему году до 2,3 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставила поисково-аналитическая система по управлению тендерами «Тендерплан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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