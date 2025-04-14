Pfizer прекращает разработку таблеток от ожирения
Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о решении прекратить разработку препарата Danuglipron для контроля веса, говорится в пресс-релизе компании.
Прекращение разработки связано с потенциально лекарственным поражением печени у одного из пациентов, включенного в клиническое исследование, говорится в заявлении Pfizer. Данные программы клинической разработки Danuglipron будут представлены на научном форуме.
Издание Bloomberg отмечает, что препараты от ожирения для компании Pfizer стали частью конкурентноспособной стратегии на рынке после падения спроса на вакцину от COVID-19. После отмены Danuglipron акции конкурентов Pfizer выросли. Фармацевтические компании, работающие над лекарством от ожирения, Novo Nordisk A/S, создательница Оземпика и Eli Lilly & Со. поднялись на 4,6% и на 2,3%.
В России популярность препаратов для похудения также высокая. Госзакупки препаратов на основе действующего вещества семаглутид, более известного под брендом «оземпик», в 2024 г. выросли на 28% к предыдущему году до 2,3 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставила поисково-аналитическая система по управлению тендерами «Тендерплан».