Pfizer прекращает разработку таблеток от ожирения

Издание Bloomberg отмечает, что препараты от ожирения для компании Pfizer стали частью конкурентноспособной стратегии на рынке после падения спроса на вакцину от COVID-19. После отмены Danuglipron акции конкурентов Pfizer выросли. Фармацевтические компании, работающие над лекарством от ожирения, Novo Nordisk A/S, создательница Оземпика и Eli Lilly & Со. поднялись на 4,6% и на 2,3%.