Лавров не будет представлять Россию на переговорах по Украине в Стамбуле
Глава российского МИДа Сергей Лавров не будет представлять РФ на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
15 мая этого года в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского президента.
Зеленский в интервью изданию Liberation сообщил, что на переговорах в Стамбуле должны в первую очередь обсуждаться вопросы полного прекращения огня и обмена всеми пленными.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации станет известен, когда Путин сочтет это необходимым. Президент США Дональд Трамп не исключал, что тоже может посетить Стамбул для встречи с российским президентом.