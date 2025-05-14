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Лавров не будет представлять Россию на переговорах по Украине в Стамбуле

Ведомости

Глава российского МИДа Сергей Лавров не будет представлять РФ на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле (Турция). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

15 мая этого года в Стамбуле впервые за три года должны состояться встречи РФ и Украины. С предложением о восстановлении контактов выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Украинский президент Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию, но призвал к этому и российского президента.

Зеленский в интервью изданию Liberation сообщил, что на переговорах в Стамбуле должны в первую очередь обсуждаться вопросы полного прекращения огня и обмена всеми пленными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации станет известен, когда Путин сочтет это необходимым. Президент США Дональд Трамп не исключал, что тоже может посетить Стамбул для встречи с российским президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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