РПЦ на интронизации папы Льва XIV представит митрополит Корсунский Нестор
На интронизации папы римского Льва XIV, которая пройдет в Ватикане 18 мая, Русскую православную церковь (РПЦ) будет представлять патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (в миру Евгений Сиротенко). Об этом «РИА Новости» сообщил глава отдела внешних церковных связей ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.
8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием. Он выразил надежду на поступательное развитие отношений Русской православной и Римско-католической церквей.