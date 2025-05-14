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РПЦ на интронизации папы Льва XIV представит митрополит Корсунский Нестор

Ведомости

На интронизации папы римского Льва XIV, которая пройдет в Ватикане 18 мая, Русскую православную церковь (РПЦ) будет представлять патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (в миру Евгений Сиротенко). Об этом «РИА Новости» сообщил глава отдела внешних церковных связей ОВЦС Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Льва XIV с избранием. Он выразил надежду на поступательное развитие отношений Русской православной и Римско-католической церквей.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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