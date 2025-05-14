РПЦ на интронизации папы Льва XIV представит митрополит Корсунский Нестор

8 мая конклав избрал 69-летнего американского кардинала Прево новым папой римским. Он выбрал имя Лев XIV в честь Льва XIII, который был папой до 20 июля 1903 г. Его интронизация состоится 18 мая в 10:00 (11:00 мск) на площади Святого Петра.