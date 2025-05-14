Вайдель призвала вернуть АЭС и газ из РФ для спасения промышленности Германии

8 мая Reuters писали, что официальные лица России и США провели переговоры о возможной помощи Вашингтона в возобновлении поставок газа из РФ в Европу. По словам пяти собеседников, на переговорах обсуждалось, что американские инвесторы могут получить доли в газопроводе «Северный поток», в трубопроводе, проходящем через Украину, или в самом «Газпроме». Компании США также могут покупать газ у «Газпрома» и отправлять его в Европу (включая Германию).