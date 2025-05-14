Вайдель призвала вернуть АЭС и газ из РФ для спасения промышленности Германии
Германии необходимо восстановить работу АЭС и возобновить импорт природного газа из России, чтобы справиться с кризисом в промышленном секторе, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, обращаясь к канцлеру страны Фридриху Мерцу во время заседания бундестага.
Политик подчеркнула, что без дешевых и стабильных источников энергии стране не удастся преодолеть промышленный спад. «Пора покончить с энергопереходом», – заявила Вайдель (цитата по «РИА Новости»). Она также призвала к возвращению на курс, предполагающий использование атомной и угольной генерации, а также закупки российского газа.
По ее словам, рост цен на энергоресурсы оказывает разрушительное влияние на производство и занятость. «Промышленность рушится, безработица растет», – отметила она, обвинив действующее руководство в энергетической близорукости.
Выступление прозвучало на фоне первого обращения канцлера Мерца к парламенту, где он обозначил курс на «зеленую модернизацию» экономики. Вайдель, напротив, потребовала «принципиально иного» подхода к энергетике.
8 мая Reuters писали, что официальные лица России и США провели переговоры о возможной помощи Вашингтона в возобновлении поставок газа из РФ в Европу. По словам пяти собеседников, на переговорах обсуждалось, что американские инвесторы могут получить доли в газопроводе «Северный поток», в трубопроводе, проходящем через Украину, или в самом «Газпроме». Компании США также могут покупать газ у «Газпрома» и отправлять его в Европу (включая Германию).
При этом 13 мая еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия будет требовать от стран Евросоюза отказа от российских энергоносителей даже в случае перемирия и завершения конфликта на Украине.