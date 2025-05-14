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Вайдель призвала вернуть АЭС и газ из РФ для спасения промышленности Германии

Ведомости

Германии необходимо восстановить работу АЭС и возобновить импорт природного газа из России, чтобы справиться с кризисом в промышленном секторе, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель, обращаясь к канцлеру страны Фридриху Мерцу во время заседания бундестага.

Политик подчеркнула, что без дешевых и стабильных источников энергии стране не удастся преодолеть промышленный спад. «Пора покончить с энергопереходом», – заявила Вайдель (цитата по «РИА Новости»). Она также призвала к возвращению на курс, предполагающий использование атомной и угольной генерации, а также закупки российского газа.

По ее словам, рост цен на энергоресурсы оказывает разрушительное влияние на производство и занятость. «Промышленность рушится, безработица растет», – отметила она, обвинив действующее руководство в энергетической близорукости.

Выступление прозвучало на фоне первого обращения канцлера Мерца к парламенту, где он обозначил курс на «зеленую модернизацию» экономики. Вайдель, напротив, потребовала «принципиально иного» подхода к энергетике.

8 мая Reuters писали, что официальные лица России и США провели переговоры о возможной помощи Вашингтона в возобновлении поставок газа из РФ в Европу. По словам пяти собеседников, на переговорах обсуждалось, что американские инвесторы могут получить доли в газопроводе «Северный поток», в трубопроводе, проходящем через Украину, или в самом «Газпроме». Компании США также могут покупать газ у «Газпрома» и отправлять его в Европу (включая Германию).

При этом 13 мая еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия будет требовать от стран Евросоюза отказа от российских энергоносителей даже в случае перемирия и завершения конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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