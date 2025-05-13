Еврокомиссар: ЕС даже после мирной сделки не захочет покупать энергоносители РФ

6 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза хотят отказаться от импорта российских энергоносителей к 2027 г. В этот же день ЕК опубликовала «дорожную карту» по отказу от поставок газа из России к 2027 г. Документ предполагает запрет поставок газа по трубопроводам и импорт сжиженного природного газа (СПГ). Для замещения российского газа Брюссель рассчитывает на увеличение поставок СПГ, в частности из США.