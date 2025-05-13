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Еврокомиссар: ЕС даже после мирной сделки не захочет покупать энергоносители РФ

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) будет требовать от стран Евросоюза (ЕС) отказа от российских энергоносителей даже в случае перемирия и завершения конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии в Польшу на неформальную встречу министров энергетики ЕС.

«Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине», – подчеркнул Йоргенсен (цитата по ТАСС).

6 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза хотят отказаться от импорта российских энергоносителей к 2027 г. В этот же день ЕК опубликовала «дорожную карту» по отказу от поставок газа из России к 2027 г. Документ предполагает запрет поставок газа по трубопроводам и импорт сжиженного природного газа (СПГ). Для замещения российского газа Брюссель рассчитывает на увеличение поставок СПГ, в частности из США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что Будапешт отрицательно оценивает план ЕК, подразумевающий отказ от энергоносителей из России. Орбан заметил, что реализация плана приведет к резкому росту цен на энергоносители и увеличит расходы венгерских семей на 800 млрд форинтов (2 млрд евро) ежегодно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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