Еврокомиссар: ЕС даже после мирной сделки не захочет покупать энергоносители РФ
Еврокомиссия (ЕК) будет требовать от стран Евросоюза (ЕС) отказа от российских энергоносителей даже в случае перемирия и завершения конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по прибытии в Польшу на неформальную встречу министров энергетики ЕС.
«Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине», – подчеркнул Йоргенсен (цитата по ТАСС).
6 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза хотят отказаться от импорта российских энергоносителей к 2027 г. В этот же день ЕК опубликовала «дорожную карту» по отказу от поставок газа из России к 2027 г. Документ предполагает запрет поставок газа по трубопроводам и импорт сжиженного природного газа (СПГ). Для замещения российского газа Брюссель рассчитывает на увеличение поставок СПГ, в частности из США.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что Будапешт отрицательно оценивает план ЕК, подразумевающий отказ от энергоносителей из России. Орбан заметил, что реализация плана приведет к резкому росту цен на энергоносители и увеличит расходы венгерских семей на 800 млрд форинтов (2 млрд евро) ежегодно.