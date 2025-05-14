Смирнов: состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле объявят утром 15 мая
Кремль не будет заранее раскрывать состав российской делегации на переговоры с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
«Все спрашивают, почему до сих пор не объявили, кто поедет в Стамбул. Потому что дело не шуточное, и никто не собирается давать играющему исключительно в информперемоги противнику лишние карты», – написал он.
По словам Смирнова, решение о составе делегации уже принято, но намеренно не разглашается, чтобы не дать украинской стороне повода для маневра или «информационного шума». «Приедет ли Путин или кто-то другой – об этом украинцы узнают лишь утром», – добавил он.
Американский президент Дональд Трамп допустил 14 мая, что может встретиться с Путиным в Стамбуле при условии, что встреча приблизит окончание российско-украинского конфликта.
11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский заявил, что лично примет участие в переговорах. 12 мая Трамп допустил, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если посчитает это полезным. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк при этом утверждал, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из России, кроме Путина.