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Смирнов: состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле объявят утром 15 мая

Ведомости

Кремль не будет заранее раскрывать состав российской делегации на переговоры с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Все спрашивают, почему до сих пор не объявили, кто поедет в Стамбул. Потому что дело не шуточное, и никто не собирается давать играющему исключительно в информперемоги противнику лишние карты», – написал он.

По словам Смирнова, решение о составе делегации уже принято, но намеренно не разглашается, чтобы не дать украинской стороне повода для маневра или «информационного шума». «Приедет ли Путин или кто-то другой – об этом украинцы узнают лишь утром», – добавил он.

Американский президент Дональд Трамп допустил 14 мая, что может встретиться с Путиным в Стамбуле при условии, что встреча приблизит окончание российско-украинского конфликта.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к встрече, но в случае полного прекращения огня с 12 мая. Позднее Зеленский заявил, что лично примет участие в переговорах. 12 мая Трамп допустил, что может посетить Стамбул во время встречи российской и украинской делегаций, если посчитает это полезным. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк при этом утверждал, что Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из России, кроме Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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