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Делегация России подтвердила старт переговоров в 13:00 мск

Ведомости

Российская делегация подтвердила ТАСС, что переговоры с Украиной в Стамбуле стартуют в 13:00 мск. Переговорщики России уже покинули гостиницу и выдвинулись к дворцу Чираган. Украинская делегация также прибыла в Стамбул.

«Подтверждаем, начало в 13:00», – сказал собеседник ТАСС.

МИД Турции также подтвердил старт переговоров в 13:00. Ожидается, что перед началом встречи с вступительным словом выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Также во дворец прибыли представители минобороны Турции. Руководитель Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын тоже планирует присутствовать на переговорах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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