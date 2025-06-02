Делегация России подтвердила старт переговоров в 13:00 мск
Российская делегация подтвердила ТАСС, что переговоры с Украиной в Стамбуле стартуют в 13:00 мск. Переговорщики России уже покинули гостиницу и выдвинулись к дворцу Чираган. Украинская делегация также прибыла в Стамбул.
МИД Турции также подтвердил старт переговоров в 13:00. Ожидается, что перед началом встречи с вступительным словом выступит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Также во дворец прибыли представители минобороны Турции. Руководитель Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын тоже планирует присутствовать на переговорах.