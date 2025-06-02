В Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины

Первые прямые переговоры с 2022 г. между Москвой и Киевом состоялись 16 мая. Они также прошли в Стамбуле. Тогда стороны договорились о создании меморандума. Он может привести к подписанию мирного договора в случае, если условия обеих стран будут выполнены. Также по итогам встречи с 23 по 25 мая прошел обмен пленными в формате «1000 на 1000».