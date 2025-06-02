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В Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины

Российскую делегацию вновь возглавил Мединский
Ведомости

Российская и украинская делегации начали переговоры по урегулированию конфликта. Встреча проходит в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Россию на встрече представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров.

Мединский говорил, что Россия уже получила от Украины вариант меморандума об урегулировании конфликта. Планируется, что российские переговорищики поделятся комментариями по поводу проекта меморандума 2 июня.

Первые прямые переговоры с 2022 г. между Москвой и Киевом состоялись 16 мая. Они также прошли в Стамбуле. Тогда стороны договорились о создании меморандума. Он может привести к подписанию мирного договора в случае, если условия обеих стран будут выполнены. Также по итогам встречи с 23 по 25 мая прошел обмен пленными в формате «1000 на 1000».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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