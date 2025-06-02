В Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины

В Стамбуле начался второй раунд переговоров России и УкраиныРоссийскую делегацию вновь возглавил Мединский
Российская и украинская делегации начали переговоры по урегулированию конфликта. Встреча проходит в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
Россию на встрече представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров.
Мединский говорил, что Россия уже получила от Украины вариант меморандума об урегулировании конфликта. Планируется, что российские переговорищики поделятся комментариями по поводу проекта меморандума 2 июня.
Первые прямые переговоры с 2022 г. между Москвой и Киевом состоялись 16 мая. Они также прошли в Стамбуле. Тогда стороны договорились о создании меморандума. Он может привести к подписанию мирного договора в случае, если условия обеих стран будут выполнены. Также по итогам встречи с 23 по 25 мая прошел обмен пленными в формате «1000 на 1000».