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Пресс-подход российской делегации планируется по окончании переговоров

Ведомости

Пресс-подход российской делегации в Стамбуле планируется по окончании переговоров после заявления украинской делегации. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

2 июня Россия и Украина проводят переговоры в Стамбуле. Российскую сторону представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров.

Глава МИД Турции Хакан Фидан перед началом встречи заявил, что стороны в ходе встречи обсудят условия перемирия, возможную встречу президентов России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, а также обмен пленными и гражданскими лицами.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны условились подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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