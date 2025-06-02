Пресс-подход российской делегации планируется по окончании переговоров
Пресс-подход российской делегации в Стамбуле планируется по окончании переговоров после заявления украинской делегации. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
2 июня Россия и Украина проводят переговоры в Стамбуле. Российскую сторону представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны страны Рустем Умеров.
Глава МИД Турции Хакан Фидан перед началом встречи заявил, что стороны в ходе встречи обсудят условия перемирия, возможную встречу президентов России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, а также обмен пленными и гражданскими лицами.
Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в Стамбуле 16 мая. Стороны условились подготовить свои позиции по урегулированию, провести масштабный обмен пленными в формате «1000 на 1000» и продолжить диалог.