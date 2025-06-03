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Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 2 июня до 7:00 3 июня, сообщает Минобороны РФ.

Три БПЛА были ликвидированы над Крымом, по два – над Курской и Белгородской областями. Еще один беспилотник российские военные нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что поздно вечером 2 июня украинский БПЛА ударил по частному дому в Рыльске. Начался пожар, на место прибыли сотрудники МЧС. Погибших и пострадавших нет.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, FPV-дрон атаковал движущуюся ГАЗель в районе села Доброе Шебекинского округа. Были ранены двое мужчин: один получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, второй – баротравму. Пострадавших транспортируют в белгородскую больницу.

2 июня Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за сутки сбили 316 украинских БПЛА, 205 из которых – за пределами зоны спецоперации. Кроме того, были сбиты две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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