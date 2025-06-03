Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над регионами России

2 июня Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за сутки сбили 316 украинских БПЛА, 205 из которых – за пределами зоны спецоперации. Кроме того, были сбиты две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.