Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 20:00 мск 2 июня до 7:00 3 июня, сообщает Минобороны РФ.
Три БПЛА были ликвидированы над Крымом, по два – над Курской и Белгородской областями. Еще один беспилотник российские военные нейтрализовали над акваторией Азовского моря.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что поздно вечером 2 июня украинский БПЛА ударил по частному дому в Рыльске. Начался пожар, на место прибыли сотрудники МЧС. Погибших и пострадавших нет.
По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, FPV-дрон атаковал движущуюся ГАЗель в районе села Доброе Шебекинского округа. Были ранены двое мужчин: один получил минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и ноги, второй – баротравму. Пострадавших транспортируют в белгородскую больницу.
2 июня Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО за сутки сбили 316 украинских БПЛА, 205 из которых – за пределами зоны спецоперации. Кроме того, были сбиты две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAM.