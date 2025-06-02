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Российские системы ПВО за сутки уничтожили 316 беспилотников

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 316 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 205 вне зоны проведения спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Также были сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152 районах.

По данным оборонного ведомства, с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня дежурные средства ПВО перехватили 162 украинских беспилотника над российскими регионами. В Курской области были сбиты 57 БПЛА. В небе над Белгородской областью российские военнослужащие нейтрализовали 31 беспилотник, над Липецкой – 27. Еще 16 дронов были ликвидированы над Воронежской областью и по 11 – над Брянской и Рязанской областями. В небе над Орловской областью системы ПВО уничтожили шесть БПЛА, над Крымом – два. Один беспилотник был сбит в Тамбовской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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