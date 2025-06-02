Российские системы ПВО за сутки уничтожили 316 беспилотников

По данным оборонного ведомства, с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня дежурные средства ПВО перехватили 162 украинских беспилотника над российскими регионами. В Курской области были сбиты 57 БПЛА. В небе над Белгородской областью российские военнослужащие нейтрализовали 31 беспилотник, над Липецкой – 27. Еще 16 дронов были ликвидированы над Воронежской областью и по 11 – над Брянской и Рязанской областями. В небе над Орловской областью системы ПВО уничтожили шесть БПЛА, над Крымом – два. Один беспилотник был сбит в Тамбовской области.