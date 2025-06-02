Российские системы ПВО за сутки уничтожили 316 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 316 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе 205 вне зоны проведения спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Также были сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поразили цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 152 районах.
По данным оборонного ведомства, с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня дежурные средства ПВО перехватили 162 украинских беспилотника над российскими регионами. В Курской области были сбиты 57 БПЛА. В небе над Белгородской областью российские военнослужащие нейтрализовали 31 беспилотник, над Липецкой – 27. Еще 16 дронов были ликвидированы над Воронежской областью и по 11 – над Брянской и Рязанской областями. В небе над Орловской областью системы ПВО уничтожили шесть БПЛА, над Крымом – два. Один беспилотник был сбит в Тамбовской области.