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Силы ПВО отразили атаку 162 украинских беспилотников

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Атаки были отражены в период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня, сообщило Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников – 57 единиц – были сбиты в Курской области. В небе над Белгородской областью российские военные нейтрализовали 31 БПЛА, над Липецкой – 27. Еще 16 беспилотников были ликвидированы над Воронежской областью и по 11 – над Брянской и Рязанской областями. В небе над Орловской областью силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, над Крымом – два. Один беспилотник был сбит в Тамбовской области.

В Воронежской области атаки БПЛА были отражены в трех муниципалитетах, сообщал губернатор Александр Гусев. Из-за падения БПЛА на ЛЭП оборвался высоковольтный провод. В связи с этим был перекрыт участок трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова.

Ночью 2 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за падения обломков начались пожары в частных домах и гараже. По его словам, были попадания в многоквартирный дом. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Губернатор липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что при ночном налете БПЛА был легко ранен один человек в Лебедянском районе. Кроме того, в Лебедяни при падении беспилотника выбило стекла в двух домах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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