Силы ПВО отразили атаку 162 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Атаки были отражены в период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня, сообщило Минобороны РФ.
Больше всего беспилотников – 57 единиц – были сбиты в Курской области. В небе над Белгородской областью российские военные нейтрализовали 31 БПЛА, над Липецкой – 27. Еще 16 беспилотников были ликвидированы над Воронежской областью и по 11 – над Брянской и Рязанской областями. В небе над Орловской областью силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, над Крымом – два. Один беспилотник был сбит в Тамбовской области.
В Воронежской области атаки БПЛА были отражены в трех муниципалитетах, сообщал губернатор Александр Гусев. Из-за падения БПЛА на ЛЭП оборвался высоковольтный провод. В связи с этим был перекрыт участок трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова.
Ночью 2 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за падения обломков начались пожары в частных домах и гараже. По его словам, были попадания в многоквартирный дом. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Губернатор липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что при ночном налете БПЛА был легко ранен один человек в Лебедянском районе. Кроме того, в Лебедяни при падении беспилотника выбило стекла в двух домах.