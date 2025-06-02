Силы ПВО отразили атаку 162 украинских беспилотников

Больше всего беспилотников – 57 единиц – были сбиты в Курской области. В небе над Белгородской областью российские военные нейтрализовали 31 БПЛА, над Липецкой – 27. Еще 16 беспилотников были ликвидированы над Воронежской областью и по 11 – над Брянской и Рязанской областями. В небе над Орловской областью силы ПВО уничтожили шесть БПЛА, над Крымом – два. Один беспилотник был сбит в Тамбовской области.