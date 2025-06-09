Bank of America: Саудовская Аравия начинает ценовую войну за долю нефтяного рынка

Бланш также отметил, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы укрепить свои позиции за счет других членов ОПЕК+. Изменение стратегии уже приносит результаты: последние данные о нефтедобыче в США от компании Baker Hughes Co. показывают минимальное количество буровых установок за последние четыре года.