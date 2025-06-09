Bank of America: Саудовская Аравия начинает ценовую войну за долю нефтяного рынка
Саудовская Аравия вступает в длительную ценовую войну, чтобы восстановить утраченную долю мирового рынка нефти из-за конкуренции со стороны сланцевых компаний США и других игроков. Об этом глава отдела сырьевых исследований Bank of America Франсиско Бланш заявил в интервью Bloomberg Television.
«Эта ценовая война будет носить не резкий и краткосрочный характер, а скорее продолжительный и постепенный», – подчеркнул Бланш.
По его словам, королевство стремится вернуть себе долю рынка у сланцевой промышленности США, которая, несмотря на относительно хорошее состояние, сталкивается с более высокими затратами на производство.
Бланш также отметил, что Саудовская Аравия работает над тем, чтобы укрепить свои позиции за счет других членов ОПЕК+. Изменение стратегии уже приносит результаты: последние данные о нефтедобыче в США от компании Baker Hughes Co. показывают минимальное количество буровых установок за последние четыре года.
15 мая сообщалось, что страны ОПЕК+ снизили добычу нефти в апреле на 106 000 барр./сутки по сравнению с мартом, доведя ее до 40,92 млн барр./сутки. Сокращение произошло за счет снижения добычи в следующих странах: Казахстан, Нигерия, Малайзия, Иран, Венесуэла и Ливия.