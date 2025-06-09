Мишустин утвердил выплаты пострадавшим от терактов в Брянской и Курской областях
Правительство РФ утвердило выплаты пострадавшим от терактов, совершенных 31 мая и 1 июня в Брянской и Курской областях. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
Члены семей погибших (супруги, дети, родители и иждивенцы) получат единовременное пособие в размере 1 567 500 руб. на каждого погибшего, распределяемое равными долями.
Выплаты пострадавшим составят:
627 000 руб. – при тяжком вреде здоровье или средней тяжести;
313 500 руб. – при легком вреде здоровью.
На эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделено 88 093 500 руб., распределяемых следующим образом. В Брянскую область направят 86 212 500 руб., в Курскую – 1 881 000 руб.
Правительствам Брянской и Курской областей поручено представить в МЧС России списки граждан, нуждающихся в получении выплат. МЧС России должно обеспечить контроль за целевым использованием средств и представить отчет в правительство РФ до 1 марта 2026 г.
В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в двух регионах России. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, пострадали 119. В Курской области мост упал во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.