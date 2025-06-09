США и Иран проведут очередной раунд переговоров 12 июня

«Они не хотят отказываться от того, от чего должны отказаться. Вы знаете, о чем идет речь. Они стремятся к обогащению [уранового топлива]. Мы не можем допустить обогащения. Мы хотим прямо противоположного. Пока что они к этому не готовы», – объяснил Трамп. – Мне неприятно это говорить, потому что альтернатива будет очень, очень мрачной, но они не согласны. Они изложили нам свои взгляды на сделку, и я сказал, что это просто неприемлемо».