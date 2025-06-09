США и Иран проведут очередной раунд переговоров 12 июня
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров с Ираном состоится в четверг, 12 июня. Он отметил, что считает ответное предложение Тегерана по ядерной сделке неприемлемым.
На вопрос, что является главным препятствием для заключения ядерной сделки, американский лидер объяснил, что «они [Иран] просто требуют то, что вы не можете сделать».
«Они не хотят отказываться от того, от чего должны отказаться. Вы знаете, о чем идет речь. Они стремятся к обогащению [уранового топлива]. Мы не можем допустить обогащения. Мы хотим прямо противоположного. Пока что они к этому не готовы», – объяснил Трамп. – Мне неприятно это говорить, потому что альтернатива будет очень, очень мрачной, но они не согласны. Они изложили нам свои взгляды на сделку, и я сказал, что это просто неприемлемо».
Трамп также сообщил, что обсудил Иран и многие другие вопросы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе телефонного разговора.
«Мы обсудили много вещей, и разговор прошел очень хорошо, очень гладко. Посмотрим, что произойдет, вы знаете, мы пытаемся что-то сделать с одной страной, о которой только что говорили – с Ираном», – сказал он.
Трамп и Нетаньяху также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
«Сейчас в Газе идут масштабные переговоры между нами, Хамасом и Израилем, причем Иран также участвует, и посмотрим, что будет с Газой. Мы хотим вернуть заложников. Это все, что я могу вам сказать», – поделился он.
Основной целью для Ирана в рамках потенциальной сделки с Вашингтоном является снятие международных санкций, мешающих его торговле и деятельности западных компаний в стране. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты согласны предоставить Тегерану право на гражданскую ядерную программу, но она должна быть основана исключительно на импортном ядерном топливе по «модели ОАЭ» – эта страна закупает топливо за границей, а не обогащает сама.
4 июня The New York Post в этот день писала, что верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи фактически отверг пересмотренную ядерную сделку, которая позволила бы Тегерану продолжить низкоуровневое обогащение урана. По его словам, отказ от обогащения урана «на 100%» не соотносится с интересами страны. «Грубые и высокомерные лидеры Америки постоянно требуют, чтобы у нас не было ядерной программы. Кто вы такие, чтобы решать, должен ли Иран заниматься обогащением урана?» – сказал Хаменеи в телеобращении.
2 июня Reuters сообщало, что Иран планирует отказаться от предложения США по ядерной сделке. По мнению иранского комитета по ядерным переговорам, оно «совершенно одностороннее», а потому «неприемлемое».
При посредничестве Омана уже состоялись пять раундов переговоров США и Ирана по новой ядерной сделке и отмене антииранских санкций. Новое соглашение должно стать заменой