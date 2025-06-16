Латвийский суд отпустил под подписку о невыезде депутата Росликова
Латвийского депутата, лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова отпустили под подписку о невыезде по делу о разжигании национальной вражды. Об этом сообщил сам Росликов у себя в Telegram-канале.
Депутат сообщил, что утром к нему домой прибыли силовики – «больше 10 человек, все в масках» – для проведения обыска и задержания. По его словам, также обыск прошел в доме его родителей.
До этого, 5 июня, Росликов был отстранен от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил на русском: «Русский язык – наш язык». Остальное выступление он провел на латышском языке.