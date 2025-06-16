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Латвийский суд отпустил под подписку о невыезде депутата Росликова

Ведомости

Латвийского депутата, лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова отпустили под подписку о невыезде по делу о разжигании национальной вражды. Об этом сообщил сам Росликов у себя в Telegram-канале.

Депутат сообщил, что утром к нему домой прибыли силовики – «больше 10 человек, все в масках» – для проведения обыска и задержания. По его словам, также обыск прошел в доме его родителей.

Росликов был задержан утром 16 июня. 9 июня Служба госбезопасности Латвии сообщила, что в отношении него возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.

До этого, 5 июня, Росликов был отстранен от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил на русском: «Русский язык – наш язык». Остальное выступление он провел на латышском языке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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