Латвийский суд отпустил под подписку о невыезде депутата Росликова

До этого, 5 июня, Росликов был отстранен от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил на русском: «Русский язык – наш язык». Остальное выступление он провел на латышском языке.