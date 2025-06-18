Суд Британии признал законным отказ в приеме на работу гражданам РФ и Китая
Суд Великобритании признал законным отказ в приеме на работу гражданам ряда стран, включая Россию и Китай, из-за подозрений в том, что они шпионы. Об этом сообщает The Times со ссылкой на решение суда.
Согласно постановлению судьи, такие действия работодателей не считаются дискриминационными, если речь идет о должностях, связанных с вопросами национальной безопасности, особенно в оборонном секторе. В список стран, граждане которых могут столкнуться с подобным ограничением, также входят КНДР и Иран.
Решение было принято в ходе рассмотрения дела гражданки Китая Тяньлинь Сюй, чья заявка на должность в лондонской IT-компании Binary AI была отклонена. Компания занимается разработкой искусственного интеллекта для выявления уязвимостей в программном обеспечении, используемом западными правительствами. Это делается для защиты систем от кибератак, в том числе со стороны хакеров и государственных структур других стран.
Соискательница подала в суд на основателя и директора компании, обвинив его в «стигматизации по расовому признаку». Однако суд отклонил ее аргументы, отметив, что отказ был мотивирован рекомендациями британского минобороны, которое предостерегло компанию от найма соискательницы.
В своем решении суд подчеркнул, что «безопасность и работоспособность программного обеспечения, которое управляет нашей повседневной жизнью, должны оставаться нетронутыми и свободными от вредоносных действий хакеров и государственных структур, стремящихся повлиять на политические решения или получить конфиденциальную информацию».
17 июня стало известно, что Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Сообщалось, что в него добавили 10 физических лиц и 20 судов.