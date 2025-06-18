Суд Британии признал законным отказ в приеме на работу гражданам РФ и Китая

Решение было принято в ходе рассмотрения дела гражданки Китая Тяньлинь Сюй, чья заявка на должность в лондонской IT-компании Binary AI была отклонена. Компания занимается разработкой искусственного интеллекта для выявления уязвимостей в программном обеспечении, используемом западными правительствами. Это делается для защиты систем от кибератак, в том числе со стороны хакеров и государственных структур других стран.