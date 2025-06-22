Ушаков: Путин проведет в Китае четыре дня

Он сообщил, что Путин посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), затем парад в честь победы над Японией и окончания Второй мировой войны. После этого запланирован визит на целый день. «Редчайший случай», – прокомментировал Ушаков длительность визита президента России в другую страну.