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Ушаков: Путин проведет в Китае четыре дня

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Президент РФ Владимир Путин планирует провести в Китае четыре дня – с 31 августа по 3 сентября, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он сообщил, что Путин посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), затем парад в честь победы над Японией и окончания Второй мировой войны. После этого запланирован визит на целый день. «Редчайший случай», – прокомментировал Ушаков длительность визита президента России в другую страну.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Путина посетить Китай еще в феврале. Президент России планирует прибыть Пекин на парад в честь окончания Второй мировой войны.

Лидер КНР Си Цзиньпин был в Москве с 7 по 10 мая. Тогда он принял участие в торжествах в честь 80-летия Победы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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