Ушаков: Путин проведет в Китае четыре дня
Президент РФ Владимир Путин планирует провести в Китае четыре дня – с 31 августа по 3 сентября, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он сообщил, что Путин посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), затем парад в честь победы над Японией и окончания Второй мировой войны. После этого запланирован визит на целый день. «Редчайший случай», – прокомментировал Ушаков длительность визита президента России в другую страну.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Путина посетить Китай еще в феврале. Президент России планирует прибыть Пекин на парад в честь окончания Второй мировой войны.
Лидер КНР Си Цзиньпин был в Москве с 7 по 10 мая. Тогда он принял участие в торжествах в честь 80-летия Победы.