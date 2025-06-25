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Силы ПВО сбили 25 украинских дронов за два часа

Ведомости

С 11:00 до 13:00 мск 25 июня системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего воздушных целей (22) сбито над территорией Воронежской области. Над Республикой Татарстан российские военные ликвидировали еще два беспилотника, один дрон нейтрализовали в Тамбовской области.

Утром 25 июня в воздушном пространстве Воронежской области уже было уничтожено три БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. В ночь на 25 июня по всей России системы ПВО сбили 18 беспилотников, в том числе семь в небе над Ростовской областью, четыре – над Крымом. По два дроны были ликвидированы над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был нейтрализован в Брянской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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