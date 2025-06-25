Силы ПВО сбили 25 украинских дронов за два часа

Утром 25 июня в воздушном пространстве Воронежской области уже было уничтожено три БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений. В ночь на 25 июня по всей России системы ПВО сбили 18 беспилотников, в том числе семь в небе над Ростовской областью, четыре – над Крымом. По два дроны были ликвидированы над территорией Краснодарского края, Курской области и над акваторией Черного моря. Один БПЛА был нейтрализован в Брянской области.