Эрдоган на саммите НАТО не обсуждал с Трампом российские системы С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО не поднимался вопрос о наличии у Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, «этот вопрос закрыт».
«Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», – сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге (цитата по «РИА Новости»).
В 2017 г. Турция заключила соглашение с Россией о поставке полкового комплекта С-400, который был получен Анкарой в 2019 г. США настаивали на отказе Турции от российских систем в пользу американских Patriot, но турецкая сторона сохранила свою позицию. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35.
30 сентября 2021 г. Эрдоган подчеркнул, что контракт на приобретение С-400 «того стоил». Президент Турции назвал это решение выгодным и правильным, несмотря на последующее ухудшение отношений с США.