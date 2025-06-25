Эрдоган на саммите НАТО не обсуждал с Трампом российские системы С-400

В 2017 г. Турция заключила соглашение с Россией о поставке полкового комплекта С-400, который был получен Анкарой в 2019 г. США настаивали на отказе Турции от российских систем в пользу американских Patriot, но турецкая сторона сохранила свою позицию. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35.