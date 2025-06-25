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Эрдоган на саммите НАТО не обсуждал с Трампом российские системы С-400

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО не поднимался вопрос о наличии у Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, «этот вопрос закрыт».

«Мы обсуждали F-35. Мы заплатили за F-35 $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», – сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Гааге (цитата по «РИА Новости»).

В 2017 г. Турция заключила соглашение с Россией о поставке полкового комплекта С-400, который был получен Анкарой в 2019 г. США настаивали на отказе Турции от российских систем в пользу американских Patriot, но турецкая сторона сохранила свою позицию. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35.

30 сентября 2021 г. Эрдоган подчеркнул, что контракт на приобретение С-400 «того стоил». Президент Турции назвал это решение выгодным и правильным, несмотря на последующее ухудшение отношений с США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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