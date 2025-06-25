Минфин США ввел санкции против трех мексиканских банков за помощь наркокартелям

По данным минфина США, эти финансовые учреждения обслуживали такие преступные группировки, как картель «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо». Банки также переводили средства компаниям в Китае, которые поставляли химические компоненты для производства синтетических наркотиков. Среди выявленных нарушений – помощь в открытии счетов для отмывания крупных сумм и проведение валютных операций в интересах организованных преступных групп.