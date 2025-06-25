Минфин США ввел санкции против трех мексиканских банков за помощь наркокартелям
Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских банков – CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa – за оказание помощи наркокартелям в отмывании миллионов долларов и закупке химикатов для производства фентанила. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства.
По данным минфина США, эти финансовые учреждения обслуживали такие преступные группировки, как картель «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо». Банки также переводили средства компаниям в Китае, которые поставляли химические компоненты для производства синтетических наркотиков. Среди выявленных нарушений – помощь в открытии счетов для отмывания крупных сумм и проведение валютных операций в интересах организованных преступных групп.
«Финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, способствуют отравлению бесчисленного множества американцев, переводя деньги от имени картелей, что делает их жизненно важными звеньями в цепочке поставок фентанила», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Он подчеркнул, что сегодняшние санкционные меры демонстрируют приверженность минфина использованию всех доступных инструментов для борьбы с угрозой, исходящей от преступных и террористических организаций, занимающихся распространением фентанила и других наркотиков.
11 июня Бессент предупреждал о риске дефолта по государственному долгу США во второй половине лета. При этом он отмечал, что точную дату назвать невозможно из-за динамичности ситуации, которая зависит от множества факторов.