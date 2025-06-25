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Минфин США ввел санкции против трех мексиканских банков за помощь наркокартелям

Ведомости

Минфин США впервые ввел санкции против трех мексиканских банков – CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa – за оказание помощи наркокартелям в отмывании миллионов долларов и закупке химикатов для производства фентанила. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства.

По данным минфина США, эти финансовые учреждения обслуживали такие преступные группировки, как картель «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо». Банки также переводили средства компаниям в Китае, которые поставляли химические компоненты для производства синтетических наркотиков. Среди выявленных нарушений – помощь в открытии счетов для отмывания крупных сумм и проведение валютных операций в интересах организованных преступных групп.

«Финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, способствуют отравлению бесчисленного множества американцев, переводя деньги от имени картелей, что делает их жизненно важными звеньями в цепочке поставок фентанила», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Он подчеркнул, что сегодняшние санкционные меры демонстрируют приверженность минфина использованию всех доступных инструментов для борьбы с угрозой, исходящей от преступных и террористических организаций, занимающихся распространением фентанила и других наркотиков.

11 июня Бессент предупреждал о риске дефолта по государственному долгу США во второй половине лета. При этом он отмечал, что точную дату назвать невозможно из-за динамичности ситуации, которая зависит от множества факторов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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