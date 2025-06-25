Bild: Зеленский на саммите НАТО был лишь «сторонним наблюдателем»
Саммит НАТО в Гааге оказался для президента Украины Владимира Зеленского не слишком удачным: он оказался лишь «сторонним наблюдателем». Об этом сообщила немецкая газета Bild.
«Он [Зеленский] был, правда, приглашен, но отдельного рабочего заседания, посвященного войне на Украине, в этот раз не было», – отметило издание.
Поясняется, что в итоговом заявлении саммита содержится лишь общая фраза о том, что «союзники подтверждают свои долгосрочные национальные обязательства по поддержке Украины». При этом полностью отсутствуют упоминания о том, что Украина «необратимо движется» к вступлению в альянс.
По информации источников газеты, принимавших участие в саммите, президент США Дональд Трамп даже ни разу не упомянул Россию во время рабочего заседания.
После встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский лидер стремится завершить конфликт, и анонсировал предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения его урегулирования.
На вопрос журналистов, обсуждал ли он с Зеленским прекращение огня, американский лидер ответил: «Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него дела».
Президент США также отметил, что встреча с лидером Украины прошла очень хорошо. Трамп подчеркнул, что считает текущий момент «отличным временем» для прекращения конфликта.