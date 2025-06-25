Bild: Зеленский на саммите НАТО был лишь «сторонним наблюдателем»

Поясняется, что в итоговом заявлении саммита содержится лишь общая фраза о том, что «союзники подтверждают свои долгосрочные национальные обязательства по поддержке Украины». При этом полностью отсутствуют упоминания о том, что Украина «необратимо движется» к вступлению в альянс.