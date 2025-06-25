Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Bild: Зеленский на саммите НАТО был лишь «сторонним наблюдателем»

Ведомости

Саммит НАТО в Гааге оказался для президента Украины Владимира Зеленского не слишком удачным: он оказался лишь «сторонним наблюдателем». Об этом сообщила немецкая газета Bild.

«Он [Зеленский] был, правда, приглашен, но отдельного рабочего заседания, посвященного войне на Украине, в этот раз не было», – отметило издание.

Поясняется, что в итоговом заявлении саммита содержится лишь общая фраза о том, что «союзники подтверждают свои долгосрочные национальные обязательства по поддержке Украины». При этом полностью отсутствуют упоминания о том, что Украина «необратимо движется» к вступлению в альянс.

По информации источников газеты, принимавших участие в саммите, президент США Дональд Трамп даже ни разу не упомянул Россию во время рабочего заседания.

После встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский лидер стремится завершить конфликт, и анонсировал предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения его урегулирования.

На вопрос журналистов, обсуждал ли он с Зеленским прекращение огня, американский лидер ответил: «Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него дела».

Президент США также отметил, что встреча с лидером Украины прошла очень хорошо. Трамп подчеркнул, что считает текущий момент «отличным временем» для прекращения конфликта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных