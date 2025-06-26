Гросси: МАГАТЭ после эскалации потеряло возможность отслеживать иранский уран

По его словам, этот материал где-то существует, но МАГАТЭ потеряло его из виду после начала военных действий. Глава агентства отметил, что, несмотря на период боевых действий, Иран обязан предоставить инспекторам доступ к материалам. По его словам, деятельность агентства в Исламской Республике должна быть возобновлена как можно скорее.