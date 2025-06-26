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Гросси: МАГАТЭ после эскалации потеряло возможность отслеживать иранский уран

Ведомости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство утратило возможность отслеживать иранский обогащенный уран после эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом он сообщил в эфире France 2.

«400 кг обогащенного до 60% урана – это серьезный вопрос», – отметил глава МАГАТЭ (цитата по ТАСС).

По его словам, этот материал где-то существует, но МАГАТЭ потеряло его из виду после начала военных действий. Глава агентства отметил, что, несмотря на период боевых действий, Иран обязан предоставить инспекторам доступ к материалам. По его словам, деятельность агентства в Исламской Республике должна быть возобновлена как можно скорее.

Касаясь доклада МАГАТЭ по иранской ядерной программе, который, как утверждается, спровоцировал эскалацию конфликта, Гросси подчеркнул, что агентство всегда открыто заявляло, что у Ирана нет ядерного оружия.

25 июня глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что восстановление иранских ядерных объектов займет значительное время. По ее словам, новые разведданные подтверждают ранее сделанные заявления президента США Дональда Трампа о том, что критически важные ядерные объекты Ирана были уничтожены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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