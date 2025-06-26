Гросси: МАГАТЭ после эскалации потеряло возможность отслеживать иранский уран
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство утратило возможность отслеживать иранский обогащенный уран после эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом он сообщил в эфире France 2.
По его словам, этот материал где-то существует, но МАГАТЭ потеряло его из виду после начала военных действий. Глава агентства отметил, что, несмотря на период боевых действий, Иран обязан предоставить инспекторам доступ к материалам. По его словам, деятельность агентства в Исламской Республике должна быть возобновлена как можно скорее.
Касаясь доклада МАГАТЭ по иранской ядерной программе, который, как утверждается, спровоцировал эскалацию конфликта, Гросси подчеркнул, что агентство всегда открыто заявляло, что у Ирана нет ядерного оружия.
25 июня глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что восстановление иранских ядерных объектов займет значительное время. По ее словам, новые разведданные подтверждают ранее сделанные заявления президента США Дональда Трампа о том, что критически важные ядерные объекты Ирана были уничтожены.