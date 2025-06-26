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Трамп призвал прекратить существование радиостанции «Голос Америки»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сеть радиостанций «Голос Америки (считается в России иноагентом)», назвав ее «катастрофой» и потребовал от республиканцев в конгрессе окончательно ее уничтожить.

«С чего бы республиканцам желать, чтобы «Голос Америки» – рупор демократов — существовал и дальше? Это полная катастрофа левых», – написал он в Truth Social.

Он добавил, что ни один представитель Республиканской партии не должен голосовать за сохранение этой структуры.

25 июня Трамп потребовал уволить журналистку CNN Наташу Бертран. Он обвинил ее в распространении ложной информации о последствиях недавних ударов США по ядерным объектам в Иране. По словам американского лидера, репортаж Бертран был фейковым и «пытался дискредитировать действия американской армии». Он призвал выгнать ее «как собаку», отметив, что авиаудары были «абсолютно точными» и привели к «полному уничтожению» целей. По его словам, действия журналистки подрывают доверие к прессе и «разрушают репутацию» телеканала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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