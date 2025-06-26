Трамп призвал прекратить существование радиостанции «Голос Америки»
Президент США Дональд Трамп раскритиковал сеть радиостанций «Голос Америки
«С чего бы республиканцам желать, чтобы «Голос Америки» – рупор демократов — существовал и дальше? Это полная катастрофа левых», – написал он в Truth Social.
Он добавил, что ни один представитель Республиканской партии не должен голосовать за сохранение этой структуры.
25 июня Трамп потребовал уволить журналистку CNN Наташу Бертран. Он обвинил ее в распространении ложной информации о последствиях недавних ударов США по ядерным объектам в Иране. По словам американского лидера, репортаж Бертран был фейковым и «пытался дискредитировать действия американской армии». Он призвал выгнать ее «как собаку», отметив, что авиаудары были «абсолютно точными» и привели к «полному уничтожению» целей. По его словам, действия журналистки подрывают доверие к прессе и «разрушают репутацию» телеканала.