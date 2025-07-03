Туроператоры не получали запросов на досрочное возвращение из Азербайджана
Туроператоры, которые работают по направлению Азербайджана, не получали жалоб и запросов на досрочное возвращение из страны. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В ассоциации добавили, что бронирования аннулируют единицы российских туристов.
Недавнее обострение отношений между Москвой и Баку произошло 27 июня. Тогда были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана, подозреваемых в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 г. Двое из задержанных скончались. В связи с этим МИД Азербайджана потребовал от российской стороны разъяснений.
1 июля в Азербайджане произошли показательные аресты россиян, которых обвинили в якобы причастности к онлайн-продаже наркотиков из Ирана и совершению киберпреступлений.
На фоне сложившейся ситуации МИД РФ рекомендовал российским гражданам тщательно оценивать необходимость поездок в Азербайджан. Тем гражданам, которые уже находятся на территории республики, советуют соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, текущие вопросы двусторонних отношений обсуждались между главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.