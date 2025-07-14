Постпред США при НАТО заявил о намерении страны поставлять Киеву излишки оружия

«Президент [Дональд] Трамп заявил сегодня, что $350 млрд из средств американских налогоплательщиков ушло на поддержку Украины. Больше этого не будет. Однако мы не прекращаем поставки оружия им», – отметил Уитэкер. Решение о продаже европейским странам тех боеприпасов, которые США смогут произвести сверх своих нужд, он назвал «совершенным» и «элегантным».