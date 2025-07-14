Постпред США при НАТО заявил о намерении страны поставлять Киеву излишки оружия
США будут поставлять Киеву только излишки вооружения, которые не будут нужны Пентагону. При этом платить за эти поставки будет Европа, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитэкер, передает ТАСС.
«Президент [Дональд] Трамп заявил сегодня, что $350 млрд из средств американских налогоплательщиков ушло на поддержку Украины. Больше этого не будет. Однако мы не прекращаем поставки оружия им», – отметил Уитэкер. Решение о продаже европейским странам тех боеприпасов, которые США смогут произвести сверх своих нужд, он назвал «совершенным» и «элегантным».
Он также заявил, что сделка направлена не на дальнейшее разжигание конфликта России и Украины, а на его урегулирование. Кроме того, Европа, по его мнению, может заплатить за помощь в развитии экономики США и Украины.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки, в рамках которой страны НАТО будут приобретать американское оружие и поставлять его на Украину. Киев получит 17 комплексов Patriot, в том числе несколько из них «в ближайшие дни». По словам Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, первыми покупателями и поставщиками станут Германия и Норвегия. Общий объем помощи может достичь нескольких миллиардов долларов.