Зеленский сообщил об «очень хорошем» разговоре с Трампом

По словам Зеленского, оба государства стремятся к максимально продуктивному сотрудничеству для достижения мира. Как отметил президент, Трамп рассказал ему о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. В публикации украинский лидер подчеркнул важность уже достигнутого ранее решения стран альянса увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП. В следующем тексте Зеленский сообщил и о своем разговоре с Рютте, в котором он «рассказал о деталях сотрудничества» Европы и США.