Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Зеленский сообщил об «очень хорошем» разговоре с Трампом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он поблагодарил главу Соединенных Штатов за «готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе».

По словам Зеленского, оба государства стремятся к максимально продуктивному сотрудничеству для достижения мира. Как отметил президент, Трамп рассказал ему о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. В публикации украинский лидер подчеркнул важность уже достигнутого ранее решения стран альянса увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП. В следующем тексте Зеленский сообщил и о своем разговоре с Рютте, в котором он «рассказал о деталях сотрудничества» Европы и США.

14 июля президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки, в рамках которой страны НАТО будут приобретать американское оружие и поставлять его на Украину. Киев получит 17 комплексов Patriot, в том числе несколько из них «в ближайшие дни». По словам Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, первыми покупателями и поставщиками станут Германия и Норвегия. Общий объем помощи может достичь нескольких миллиардов долларов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных