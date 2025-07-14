Зеленский сообщил об «очень хорошем» разговоре с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он поблагодарил главу Соединенных Штатов за «готовность поддерживать Украину и работать дальше вместе».
По словам Зеленского, оба государства стремятся к максимально продуктивному сотрудничеству для достижения мира. Как отметил президент, Трамп рассказал ему о своей встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. В публикации украинский лидер подчеркнул важность уже достигнутого ранее решения стран альянса увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП. В следующем тексте Зеленский сообщил и о своем разговоре с Рютте, в котором он «рассказал о деталях сотрудничества» Европы и США.
14 июля президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки, в рамках которой страны НАТО будут приобретать американское оружие и поставлять его на Украину. Киев получит 17 комплексов Patriot, в том числе несколько из них «в ближайшие дни». По словам Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, первыми покупателями и поставщиками станут Германия и Норвегия. Общий объем помощи может достичь нескольких миллиардов долларов.