Wirtualna Polska: ВСУ использовали слишком много ракет системы Patriot

Украинские военные «с самого начала» нерационально пользовались ракетами систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, то есть делали это в большем объеме, чем нужно было бы, исходя из ситуации. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на главного редактора журнала Wojsko i Technika Анджея Кинского. По его мнению, в этом заключается зависимость ВСУ в настоящий момент от американских поставок.