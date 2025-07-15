Wirtualna Polska: ВСУ использовали слишком много ракет системы Patriot
Украинские военные «с самого начала» нерационально пользовались ракетами систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, то есть делали это в большем объеме, чем нужно было бы, исходя из ситуации. Об этом сообщил портал Wirtualna Polska со ссылкой на главного редактора журнала Wojsko i Technika Анджея Кинского. По его мнению, в этом заключается зависимость ВСУ в настоящий момент от американских поставок.
«Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например, с первой партией немецких ракет для систем ПВО IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее», – подчеркнул эксперт.
14 июля американский президент Дональд Трамп рассказал, что США, НАТО и Украина заключили сделку. Теперь страны-члены альянса будут закупать у США оружие, в том числе запланировано 17 комплексов ПВО Patriot, а затем передавать Украине. Лидер Соединенных Штатов говорил, что «речь идет о военной технике на миллиарды долларов», а первую закупку может сделать Германия.