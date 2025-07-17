Путин поручил выявлять талантливых студентов колледжей
Президент Владимир Путин поручил организации «Россия – страна возможностей» совместно с образовательным фондом «Талант и успех» выявлять талантливых студентов колледжей. Об этом сообщили в Кремле.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева. Они должны будут предоставить доклады до 1 октября 2025 г. и 1 июня 2026 г.
Кроме того, глава государства поручил правительству РФ совместно с АНО «Россия – страна возможностей» обеспечить привлечение финалистов проектов, реализуемых организацией, к участию в мероприятиях, предусмотренных национальными проектами. Они должны предоставить доклад президенту до 1 октября и далее ежегодно.
Также правительство совместно с организацией должны будут до 1 декабря создать на портале госуслуг раздел «Россия – страна возможностей», в котором будут размещены материалы проектов и программ АНО.
Среди других поручений Путина по итогам заседания наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» для правительства и организации:
О поддержке проведения международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта «Кардо», в том числе его финалов в 2025 и 2026 гг.
О создании на базе мастерской управления «Сенеж» экспертно-методического центра по работе с управленческими командами.
О создании программы развития молодежной уличной культуры и спорта.
Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 27 мая. В ходе мероприятии глава государства и участники встречи подвели итоги работы платформы за семь лет. Президент отметил, что в 2017 г., до создания платформы «Россия – страна возможностей», только 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. «В последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%», – подчеркнул президент.