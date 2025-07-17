Путин поручил выявлять талантливых студентов колледжей

Путин провел заседание наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 27 мая. В ходе мероприятии глава государства и участники встречи подвели итоги работы платформы за семь лет. Президент отметил, что в 2017 г., до создания платформы «Россия – страна возможностей», только 37% граждан считали, что у молодежи есть необходимые условия для самореализации. «В последние несколько лет эта цифра увеличилась до 80%», – подчеркнул президент.